Il gol di capitan Cipolla, al 7’ della ripresa, vale tre punti pesantissimi e spinge l’Akragas a presentarsi alla super sfida di Priolo con fiducia e ambizione. Contro un Serradifalco mai domo, i biancazzurri stringono i denti, soffrono, ma portano a casa una vittoria che pesa come un macigno nella corsa al vertice.

È stata una gara tutt’altro che semplice per gli uomini di De Rosa, in panchina al posto dello squalificato Catania. Gli ospiti hanno creduto fino all’ultimo nel pareggio, costringendo l’Akragas a una prova di carattere, attenzione e sacrificio. Decisiva, in questo senso, la prestazione monumentale di Cagnina: il portiere biancazzurro si erge a muro invalicabile con due prodezze clamorose, interventi da categoria superiore che tengono in piedi il risultato nei momenti più delicati del match. Parate che valgono quanto un gol e che certificano la sua centralità nello scacchiere agrigentino.

Davanti, a illuminare il gioco, ci pensa un Cristian Llama da spettacolo. L’argentino è ovunque: qualità, tempi di gioco, personalità. È il metronomo che detta i ritmi e accende la manovra, confermando sul campo perché sia diventato uno dei leader tecnici e carismatici della squadra.

Non a caso, prima del match, Llama è stato premiato come miglior giocatore del mese di novembre dal Fan Club Akragas. Un riconoscimento che va oltre la singola prestazione e celebra continuità, spirito di appartenenza e peso specifico nelle ultime gare. La consegna, avvenuta alla presenza di una rappresentanza del club, ha rappresentato un momento di forte sintonia tra squadra e tifoseria, segno di un legame che cresce partita dopo partita.

Ora lo sguardo è tutto rivolto a domenica prossima, alla gara più importante della stagione prima del giro di boa. Il campionato resta apertissimo, ma l’Akragas sa che per sferrare la zampata decisiva servirà alzare ancora l’asticella. Con un Cagnina così e un Llama in queste condizioni, sognare non è vietato.

ASD Akragas 1 – Serradifalco 0

Marcatori: st 7’ Cipolla.

Akragas: Cagnina, Marchica, Fragapane, King (42’ st Gambino), Cipolla, Camilleri (2’ st Vizzini), Unniemmi (36’ st Di Mora), Gatto, Tripoli (22’ st Noto), Llama, Vitelli (13’ st Lopez). All.: De Rosa.

Serradifalco: Governali, Nuccio, Di Marco (36’ st Maggio), Caronia, Morleo, Ojeda, Rizzo, Toledo (42’ st Di Benedetto), Arenas (26’ st Salvo), Castrillo, Avanzato (st D’anca). Allenatore: Di Matteo.

Arbitro: Piccitto (Rg).

Note: ammoniti 44′ pt Di Marco, 8’ st Arenas.

