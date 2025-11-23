La CastrumFavara ottiene la prima vittoria in trasferta di questa stagione. Sbancato lo stadio “Aci e Galatea” di Acireale, con il risultato finale di 2-1. Tre punti importanti per la classifica. Il vantaggio della formazione favarese al primo giro d’orologio con il solito Piazza. Il raddoppio è arrivato al 18′, grazie al capitano Vaccaro. Sul 2-0 la CastrumFavara ha avuto più volte l’occasione per chiudere definitivamente la gara, sfiorando anche il tris. Nella ripresa l’Acireale ha accorciato le distanze, con Lo Faso al 68′ riaprendo una sfida che sembrava chiusa. Ma stavolta la CastrumFavara ha reagito, e nel finale ha persino sfiorato il 3-1.

Risultati del campionato di Serie D – Girone I, 13° Giornata: Athletic Club Palermo – Gelbison 3-0; Città Di Acireale – Castrum Favara 1-2; Enna – Reggina 0-1; Paternò – Sambiase 0-1; Sancataldese – Vibonese 1-1; Messina – Savoia 0-1; Nuova Igea Virtus – Ragusa 0-0; Vigor Lamezia – Milazzo 0-1; Città Di Gela – Nissa 0-0 (gara in corso).

Classifica Serie D – Girone I: Savoia 25; Nuova Igea Virtus 24, Sambiase 23, Athletic Club Palermo, Nissa 22, Milazzo 21, Vibonese 20, Città Di Gela 17, Castrum Favara 16, Reggina 15, Vigor Lamezia, Enna e Gelbison 14, Città Di Acireale 13, Sancataldese 12, Ragusa 11, Paternò 9, Messina (-14) 6.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp