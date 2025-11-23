Un incendio ha distrutto un ciclomotore che si trovava parcheggiato in Piazza Amagione, nel quartiere di Fontanelle. E’ successo nelle ore notturne. A bruciare è stato un Piaggio Beverly di proprietà di un pensionato di Agrigento poco più che settantenne. I vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo la segnalazione al 112, hanno spento le fiamme.

Nessuna certezza sull’origine dell’evento al vaglio dei carabinieri che, subito dopo aver notiziato il sostituto procuratore di turno, hanno avviato le indagini. Le cause sono in corso di accertamento.

