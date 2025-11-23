Un fucile, una pistola, un tirapugni, delle cartucce e un pacco di munizioni per fucile ad aria compressa. È quanto ritrovato dai poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro in un balcone di un appartamento. Le armi sono state poste sotto sequestro e le indagini sono state avviate.

La scoperta è stata fatta durante uno dei controlli della polizia mirati al contrasto della detenzione di armi. L’inchiesta è al momento a carico di ignoti ma l’attività investigativa mira a individuare coloro i quali hanno nascosto armi e munizioni in quel balcone.

