Castrofilippo, tutto pronto per i festeggiamentiin onore del Santo Patrono

Si svolgeranno da giovedì 27 a domenica 30 giugno 2019 a Castrofilippo i festeggiamenti

in onore del Santo Patrono S. Antonio Abate. La festa è organizzata dal Comitato

“Sant’Antonio Abate”, con il patrocinio della Comunità Ecclesiale di Castrofilippo. I primi

tre giorni si terranno le celebrazioni del triduo a partire dalle 18,00 e venerdì 28, a partire

dalle 21:30, in Piazza S. Antonio, sarà organizzata la Sagra del pane benedetto, con

degustazione di pane e ricotta, offerta dal caseificio locale “Sant’Antonio”. Nella stessa

serata la Proloco Castrofilippo bandirà un concorso di vini locali con premiazione da

parte di coloro che parteciperanno alla degustazione. La manifestazione sarò allietata

dall’esibizione del gruppo Notorius, della scuola di ballo “Dance for Live” e della scuola di

canto “Arcadia”. Sabato 29, alle 21:30, verrà messa in scena la commedia “Sono

pazzamente innamorata” di Salvatore Castellano, a cura di GAD Piccolo Teatro

Canicattì. Domenica 30 giugno i festeggiamenti si concluderanno con la tradizionale

benedizione pubblica di pane, animali e mezzi agricoli, seguita dall’esibizione della

banda musicale “Padre G. Cusmano” e della solenne processione del simulacro del Santo

Patrono. Alle 22:30 è previsto uno spettacolo pirotecnico. Durante tutti e quattro i giorni di

festa la Pro Loco Castrofilippo allestirà in Via Palermo una mostra di pittura dell’artista

locale Giuseppe Romano. Sarà inoltre possibile seguire le dirette web dei momenti più

significativi della festa sui canali social della Pro Loco.