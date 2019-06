Scomparsa Francesco Morgante: Ii cordoglio dei volontari di strada

La Presidente, i Vice Presidenti, Tesoriere, i Soci e tutti gli Operatori dell’Associazione Onlus “Volontari di Strada” di Agrigento esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Francesco Morgante, presidente e amministratore delegato della società “Italkali”. Con Francesco Morgante se ne ve un grande Amico della nostra Associazione, verso la quale si è speso e tanto ha dato in termini di bontà, generosità e solidarietà in questi anni, regalando una grande lezione di dignità e di discrezione. In questo momento di dolore e commozione, ricordiamo l’Avv. Morgante quando, con grande entusiasmo, raccolse il nostro disperato appello per avere una sede ove potere espletare le esigenze delle nostre svariate attività a sostegno delle famiglie povere del territorio di Agrigento, mettendo a disposizione dell’Associazione gli attuali locali dell’ex Uaddan, al Viale della Vittoria. Un gesto di grandissima sensibilità del quale siamo eternamente grati. “Una persona perbene, aperta e disponibile” – ricorda la Presidente Anna Marino – che lascia un vuoto. Nonostante i suoi tanti impegni, è stato capace di ritagliarsi uno spazio per essere utile agli altri e l’ha fatto con noi dei Volontari di Strada a cui era particolarmente legato. Ai familiari esprimo la mia più affettuosa vicinanza e, a nome dell’Associazione, il più profondo cordoglio”.