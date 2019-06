Paura sulla Palermo-Sciacca, a fuoco pullman con passeggeri a bordo

Un pullman dell’Ast è andato in fiamme sulla strada che da Palermo conduce a Sciacca. Durante il tragitto, riporta il GDS, nei pressi di Giacalone l’autista ha visto del fumo uscire dal vano motore. Ha fermato il mezzo e aperto le bussole facendo uscire i passeggeri. Il bus è stato completamente distrutto dal rogo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sulle cause dell’incendio. Disagi alla circolazione.

Fiamme a un autobus, il sindaco Valenti chiede sicurezza

“Sicurezza per i nostri cittadini, per chi usufruisce per motivi di studio, di lavoro, di turismo, dei mezzi pubblici”. È quanto sollecita il sindaco Francesca Valenti dopo la notizia di un pullman di linea andato in fiamme lungo la strada Palermo-Sciacca.

“È molto grave quanto avvenuto”, aggiunge il sindaco Valenti: “Occorre che ci sia un’attenta verifica dell’efficienza e soprattutto sicurezza dei mezzi pubblici, alcuni dei quali visivamente non sembrano di recente fabbricazione. Non si può mettere a repentaglio la vita di chi usufruisce di un servizio così importante. Invece di tagli ai fondi ai trasporti pubblici si dovrebbero al contrario aumentare, incentivando il rinnovo del parco macchine”.

FOTO GDS