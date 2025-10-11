Serata storica quella di ieri per Casteltermini, che per la prima volta dal lontano 1629, anno della sua fondazione, ha visto scendere in campo una squadra di pallacanestro con il nome della città cucito sulla maglia. La Virtus Sicana Pallacanestro Casteltermini ha infatti disputato – e vinto – la sua prima partita ufficiale, scrivendo una pagina nuova nella storia sportiva locale.

Un successo che va ben oltre il risultato sul parquet: segna l’avvio di un progetto ambizioso, fondato sull’entusiasmo, sulla passione e soprattutto sulla voglia di costruire qualcosa di duraturo per le nuove generazioni.

La società ha espresso grande soddisfazione per il lavoro dello staff tecnico e per la dedizione di un roster giovanissimo, formato per il 90% da ragazzi del territorio. Una scelta precisa e coraggiosa, quella di puntare sui giovani, con l’obiettivo di far crescere una cultura cestistica in una città dove questa disciplina non ha mai avuto radici profonde.

Non è mancato il calore del pubblico, numeroso e partecipe, che ha accompagnato la squadra con entusiasmo e correttezza, rendendo ancora più speciale l’esordio.

«Questa vittoria rappresenta solo l’inizio di un cammino che, passo dopo passo, vogliamo costruire insieme», ha dichiarato la dirigenza, già concentrata sulle prossime amichevoli precampionato in vista dell’imminente debutto nel campionato di Serie D.

Casteltermini scopre così il basket e lo fa nel migliore dei modi: con una vittoria, ma soprattutto con una nuova passione che promette di crescere nel tempo.

