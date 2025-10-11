Come per i servizi igienici situati tra piazzale Fratelli Rosselli e via Imera aperti recentemente, anche i bangi di villa Bonfiglio al viale della Vittoria, saranno accessibili tutti i giorni, a partire da lunedì 13 ottobre, dalle ore 8 alle ore 20. “Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Agrigento nel voler garantire maggiore decoro e vivibilità agli spazi pubblici della città. Rinnovo i ringraziamenti – afferma il sindaco Francesco Miccichè – al direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, per la preziosa collaborazione e per la gestione del servizio, resa possibile grazie alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Agrigento e il Parco della Valle dei Templi”.

