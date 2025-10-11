Moncada, terza battaglia lontano da casa: domenica al PalaFerraris c’è la Novipiù

Strada in salita e zaino pieno di determinazione. Agrigento affronta un’altra trasferta proibitiva: domenica 12 ottobre, al PalaFerraris di Casale, i Giganti sfidano la Novipiù Monferrato per un esame vero lontano dal PalaMoncada.

La settimana è stata finalmente piena, intensa, completa: il gruppo ha ritrovato gli infortunati e ha potuto spingere forte in palestra. A confermarlo è coach Devis Cagnardi, che alla vigilia mette sul tavolo idee chiare e pretese alte:

«Ogni domenica è una nuova sfida, un nuovo banco di prova per i nostri Giganti. Domenica saremo a Casale Monferrato per la terza trasferta in quattro giornate, ma con la fiducia di aver recuperato gli assenti e di aver lavorato con intensità e qualità. I ragazzi, come sempre, hanno messo il massimo impegno e questo ci dà fiducia: il lavoro pagherà».

Sul piano tecnico la bussola è tracciata: «I nostri avversari amano correre e tirano con grande fiducia. Dovremo essere bravi a non farci condizionare dalle loro folate offensive e fare un passo avanti nella costruzione della nostra identità tecnica ed emotiva, fin qui condizionata dalle assenze. Voglio vedere una squadra che lotta fisicamente e non molla di fronte alle difficoltà che la partita presenterà, con l’obiettivo di muovere la classifica: questo gruppo merita di vedere premiati sforzo e serietà che mette ogni giorno».

Messaggio ricevuto. Agrigento riparte dalla compattezza e dal controllo del ritmo, sapendo che al PalaFerraris serviranno durezza mentale, rimbalzi sporchi e pochi regali. Fischio d’inizio alle 18:00: tutti sintonizzati per sostenere i ragazzi in una sfida che vale carattere, fiducia e punti pesanti.

