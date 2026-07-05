FAVARA. Un nuovo e prestigioso traguardo per una giovane professionista originaria di Favara. Ilenia Vella, funzionaria della Polizia di Stato, è stata nominata dirigente della Squadra Mobile di Forlì, assumendo la guida di uno dei più importanti uffici investigativi della città romagnola.

A soli trent’anni, Vella entra tra le più giovani dirigenti italiane a ricoprire un incarico investigativo di tale rilievo. Per la Questura di Forlì rappresenta inoltre un primato storico: è infatti la prima donna a dirigere la Squadra Mobile.

Il messaggio del sindaco

La nomina è stata salutata con soddisfazione dal sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che ha espresso le congratulazioni dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità.

«È con orgoglio, a nome di tutta la comunità di Favara e mio personale, che rivolgo le più vive congratulazioni alla nostra giovane concittadina», afferma il primo cittadino, sottolineando come il prestigioso incarico sia il risultato di «determinazione, sacrificio ed eccellenza negli studi».

Un esempio per i giovani

Nel suo messaggio, Palumbo evidenzia come il percorso di Ilenia Vella, iniziato tra i banchi di scuola di Favara e culminato con un ruolo di grande responsabilità nelle istituzioni dello Stato, rappresenti un esempio positivo per le nuove generazioni.

«Vedere i figli della nostra terra distinguersi a livello nazionale nelle istituzioni dello Stato – conclude il sindaco – ci riempie di speranza, ci rende fieri delle nostre radici e offre un modello da seguire per tutti i nostri giovani».

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