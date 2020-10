Castellino: “Entrare e uscire da scuola in sicurezza, tamponi rapidi a tutti i bambini”

“Entrare e uscire da scuola in sicurezza”. Ferdinando Castellino candidato al consiglio comunale di Agrigento, nella lista “Diventerà bellissima” lancia un invito all’Amministrazione comunale ad investire nel servizio di assistenza all’entrata, e all’uscita, degli istituti scolastici, con la presenza di agenti della polizia Locale e dei nonni – vigili, esempio di senso civico e attenzione alla cittadinanza.

“Metto a disposizione tramite l’associazione di volontariato che rappresento i tamponi rapidi a tutti i bambini delle scuole elementari, e materna, per una maggiore tutela del loro stato di salute – afferma il Castellino -. L’impegno di una Amministrazione è garantire un’assistenza adeguata verso gli studenti, e assicurare la frequenza scolastica in assoluta sicurezza, sia in termini di edilizia, sia in termini di attivazione di servizi, che tutelino il trasporto, e la mobilità degli studenti in arrivo e uscita dalle scuole, nella fase di attraversamento pedonale”.