Purtroppo non c’è stato nulla da fare, la donna è morta sul colpo

Una tragedia consumata nelle vie del centro di Bivona, una donna di 50 anni per cause ancora da accertare è precipitata dal balcone. Sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine che hanno dato avvio alle indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

Queste sono le uniche informazioni attualmente rese note.