Agrigento, Nasce Il Circolo “Valle Dei Templi”

Rita Monella, consigliere comunale già membro della Lega Salvini Premier, sarà il presidente del nuovo circolo cittadino che battezza il secondo circolo della città con il nome di “Circolo Valle dei Templi”.

La stessa sottolinea con forza come il nome di battesimo del nuovo circolo nasca da un atto d’amore per la propria città, un tempo citata come “la più bella città dei mortali” ed oggi vittima di incuria e degrado da parte di chi l’amministra. Le altre nomine vedranno alla vicepresidenza Umberto Vinci, segretario Santina Deni, Giusy Buscaglia alla tesoreria e Riccardo Alecci sarà consigliere.

La Lega,vista la irrefrenabile e qualitativa crescita del partito, sotto l’ala del coordinatore provinciale Massimiliano Rosselli oggi avrà ben due circoli nella città di Agrigento, cosicché abbraccerà più da vicino la città e i cittadini che potranno contare ancora di più su un contatto diretto con gli amministratori del gruppo e con le numerose attività e proposte dei circoli. Lo scopo sarà quello di far avvicinare tra loro quante più persone possibile, che vedono nella lega una via sicura e un partito di governo che mantiene la parola data in campagna elettorale e dia sicurezza e sbocchi produttivi a realtà di grandissimo valore come la nostra Agrigento.