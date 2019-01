Il Coreografo Bill Goodson a Favara: sarà ospite della “Performance”

Il grande coreografo e maestro Bill Goodson metterà piede a Favara, ospite della Fit Ballet Performance di Giovanna Di Maria.

Il professionista terrà due Masterclass, per il corso intermedio ed il corso avanzato, sabato 9 febbraio.

Lo statunitense è stato uno dei fondatori del Wacking e del Punking, stili di strada vicini ai Funky Styles e all’Hip-Hop, che presero forma e importanza negli U.S.A. negli anni settanta, e ha creato il Cardio Funk.

Ha lavorato al Moulin Rouge di Parigi e insegnato a Studio Harmonic di Parigi, Ballet Academien di Stoccolma e alla Broadway Dance Center di Tokyo. In Italia è conosciuto per i programmi “Torno sabato” di Giorgio Panariello e “Chiambretti Night” di cui ha curato le coreografie. A novembre 2017 entra nel cast della diciassettesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi come professore di danza.

A dare il benvenuto a Goodson e ai partecipanti alle Masterclass sarà, oltre Giovanna Di Maria, anche l’insegnante Paola Vaianella e l’assistente Salvo Cappello.

Le iscrizioni sono a numero chiuso. Per info 3282886632