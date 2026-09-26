La Regione Siciliana proroga fino al 30 novembre la misura contro il caro voli che prevede sconti sui biglietti delle tratte aeree nazionali per i residenti in Sicilia. Previsto l’ampliamento delle agevolazioni anche su alcune rotte di Wizz Air e la possibile introduzione di nuove rotte di Aeroitalia.

«Andiamo avanti lungo il percorso avviato per sostenere concretamente la mobilità dei siciliani – dice il presidente della Regione, Renato Schifani -. La proroga rappresenta un importante elemento di continuità per una misura che punta a ridurre gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e a sostenere il diritto alla mobilità con tariffe agevolate. La Regione ha previsto 13,5 milioni di euro annui, per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, da destinare al rimborso delle compagnie aeree convenzionate che applicano lo sconto. Nostro obiettivo è ridurre gli svantaggi e garantire un sistema di collegamenti aerei sempre più accessibile».

«La proroga per tutti i biglietti dei voli fruiti fino al 30 novembre è una notizia importante per i cittadini siciliani perché ci consente di dare continuità al sostegno alla mobilità e permette a famiglie, studenti e lavoratori di programmare con maggiore serenità i propri spostamenti – dichiara l’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Alessandro Aricò –. Stiamo lavorando per rendere già da dicembre questa misura sempre più semplice e immediata e, soprattutto, per ampliare il numero delle compagnie e dei collegamenti coinvolti. In questa direzione si inserisce la convenzione sottoscritta con Wizz Air che rappresenta un ulteriore passo avanti: l’obiettivo è dare ai residenti la possibilità di usufruire dello sconto direttamente nella fase di prenotazione».

Fra le novità più importanti anche l’incremento della rete di collegamenti diretti nazionali che consentirà di estendere il beneficio a numerose tratte aeree da e per la Sicilia. Il dipartimento regionale delle Infrastrutture ha firmato la convenzione con Wizz Air per l’applicazione del contributo regionale attraverso uno sconto diretto sul prezzo dei biglietti per i residenti in Sicilia: la convenzione prevede che il contributo venga anticipato dalla compagnia, sotto forma di sconto, direttamente al momento dell’acquisto e l’effettiva applicazione della riduzione sui sistemi di vendita Wizz Air decorrerà dall’attivazione tecnica della relativa funzionalità.

Le rotte Wizz Air interessate sono su Palermo, le tratte Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino e Venezia; su Catania, quelle per Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia e Verona; su Comiso e su Lampedusa per Milano. Intanto, la compagnia Aeroitalia, che già applica lo sconto sui collegamenti con Roma e Milano da Palermo e Catania, ha manifestato il proprio interesse ad stendere la misura alla tratta Catania – Bergamo, già operativa, e alle nuove tratte che saranno istituite da Comiso verso Pisa, Napoli e Venezia.

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