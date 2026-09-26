Akragas, all’Esseneto arriva la Sancataldese. Cammarata: «Squadra forte, ma in casa vogliamo fare una grande prestazione»

Domenica alle 16 la terza giornata di Eccellenza. I biancazzurri cercano il riscatto dopo il ko di Castellammare. Cipolla: «Servirà battagliare e arrivare prima sulla palla»

L’Akragas torna all’Esseneto con l’obiettivo di ripartire subito. Domenica 27 settembre alle 16 i biancazzurri ospiteranno la Sancataldese nella terza giornata del campionato di Eccellenza.

Una sfida che alza inevitabilmente il livello. La formazione nissena, retrocessa dalla Serie D, si presenta ad Agrigento dopo due vittorie nelle prime due giornate, mentre l’Akragas vuole reagire alla sconfitta di misura rimediata sul campo del Castellammare.

Alla vigilia, Fabrizio Cammarata parte proprio dall’analisi dell’ultima gara.

«Abbiamo preso un gol evitabilissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sono lezioni che servono. Abbiamo analizzato quello che possiamo fare meglio e durante la settimana abbiamo lavorato su questo. La squadra ha risposto bene: queste sconfitte ti aiutano a capire dove devi migliorare».

Il tecnico guarda quindi alla Sancataldese, consapevole delle difficoltà della partita ma anche del fattore Esseneto.

«È una squadra importante e forte, retrocessa dalla Serie D e partita con due vittorie. Sarà una partita difficile, come lo saranno tutte in questo campionato. Stiamo cercando di prepararla nel migliore dei modi, sapendo il valore dell’avversario. Giochiamo però in casa e cercheremo di fare una grandissima prestazione».

Buone indicazioni arrivano anche dalle condizioni del gruppo. «La squadra sta bene – spiega Cammarata – a parte qualche piccolo acciacco. Chiunque scenderà in campo sarà pronto a dare il massimo».

A presentare la gara anche il capitano Alfonso Cipolla, che torna sulla sconfitta di Castellammare senza bocciare la prestazione dei biancazzurri.

«Abbiamo visto gli errori commessi e sappiamo dove dobbiamo lavorare. Nel complesso abbiamo disputato una buona gara e cercato sempre di giocare a calcio. Nel secondo tempo abbiamo spinto di più e creato situazioni importanti senza riuscire a trovare il gol. La reazione però c’è stata: la squadra era presente ed era viva. Adesso abbiamo già la testa a domenica e vogliamo cercare i tre punti».

Cipolla non nasconde il valore della Sancataldese, indicata tra le formazioni attrezzate per puntare in alto.

«Conosciamo il valore della squadra e dell’organico. Presumo sia una delle formazioni che punta al salto di categoria. Dovremo fare una grande partita sotto tutti i punti di vista: arrivare prima sulla palla, battagliare e poi mettere in campo le nostre qualità tecniche».

Il capitano si aspetta una gara equilibrata, nella quale anche un episodio potrebbe diventare decisivo: «Sarà la classica partita in cui chi sbaglia meno probabilmente la porta a casa. Potrebbe essere decisa anche da un calcio piazzato. Sarà dura e complicata, ma dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che riusciremo a costruire».

Per l’Akragas sarà anche un nuovo appuntamento davanti al proprio pubblico. E sullo sfondo c’è l’immagine dell’Esseneto finalmente illuminato dopo il recente collaudo dell’impianto.

«È stata una bellissima sensazione – racconta Cipolla – finalmente abbiamo completato un’opera che non c’era mai stata. Adesso aspettiamo la prima partita in serale: non vedo l’ora di giocarla».

Prima, però, c’è la Sancataldese. Un test importante per misurare immediatamente la capacità dell’Akragas di reagire alla prima sconfitta stagionale e riprendere il cammino davanti al pubblico dell’Esseneto.

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