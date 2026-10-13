Agrigento, alla Fattoria Valle dei Templi rivive la Festa del Fuoco della Terra

Il 31 ottobre una serata ispirata alle antiche tradizioni contadine tra falò, caldarroste, panelle e vino caldo. Musica con Val d’Akragas, Mimmo Galletto e Lello Analfino in concerto acustico

AGRIGENTO – Il fuoco acceso nelle campagne alla fine dei raccolti, il cibo condiviso, i racconti e i canti attorno alle fiamme. La Fattoria Valle dei Templi riscopre un’antica tradizione contadina e propone per sabato 31 ottobre la “Festa del Fuoco della Terra”, una serata pensata per rievocare il legame tra la comunità, la terra e i suoi cicli.

L’evento prende spunto dagli antichi rituali che accompagnavano la conclusione dei raccolti. Si accendevano i fuochi per illuminare e scaldare le campagne e ci si riuniva per celebrare quanto la terra aveva donato.

«Si ringraziava la terra, si condivideva il cibo, si cantava, si raccontavano storie. E una comunità ritrovava le proprie radici», spiegano dalla Fattoria Valle dei Templi.

Da qui l’idea di riportare in vita quell’atmosfera con una festa volutamente semplice, costruita attorno al fuoco, alle caldarroste, alle panelle e al vino caldo, accompagnati dai racconti della civiltà contadina e dalla musica siciliana.

Sul palco ci saranno Val d’Akragas e Mimmo Galletto, mentre uno dei momenti più attesi sarà il concerto acustico di Lello Analfino, in una serata che vuole mettere idealmente in contatto la Sicilia di ieri con quella di domani.

«Per una notte torniamo a essere comunità» è il messaggio scelto dagli organizzatori.

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, dalle 19, alla Fattoria Valle dei Templi di Agrigento. Il costo è di 20 euro, con cibo e vino inclusi. Le prenotazioni sono disponibili attraverso LiveTicket.

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