Quattro deputati regionali chiedono corse espresse senza fermate intermedie. L’iniziativa è stata sollecitata dalla consigliera comunale Elvira Mangione.

AGRIGENTO – Migliorare i collegamenti in autobus tra Agrigento e l’aeroporto di Catania-Fontanarossa. È l’obiettivo dell’interrogazione urgente presentata all’Assemblea regionale siciliana dai deputati Ismaele La Vardera, Jose Marano, Alessandro De Leo e Carlo Gilistro, su sollecitazione di Elvira Mangione, capogruppo di Controcorrente in Consiglio comunale.

La richiesta alla Regione

L’interrogazione, si legge nella nota del 17 ottobre 2026, diffusa da Controcorrente Agrigento, chiede al presidente della Regione e all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità di valutare l’attivazione di due o tre corse dirette al giorno per ciascuna direzione e di convocare un tavolo tecnico con il Comune di Agrigento e le aziende di trasporto. Secondo il comunicato di Controcorrente, gli attuali collegamenti prevedono fermate a Canicattì e Caltanissetta, allungando i tempi di percorrenza. Il movimento riferisce di aver raccolto segnalazioni da cittadini, lavoratori, studenti e turisti. La proposta prevede di rimodulare le corse esistenti, destinandone alcune al servizio espresso e mantenendo i collegamenti per i comuni intermedi. Al momento non sono state annunciate decisioni sull’attivazione del servizio.

Mangione: «Agrigento non può restare isolata»

«La mancanza di un collegamento diretto tra la nostra città e il principale hub aeroportuale della Sicilia orientale è un limite non più tollerabile», dichiara Elvira Mangione. La consigliera sostiene che una diversa organizzazione delle corse potrebbe ridurre i disagi senza aumentare indiscriminatamente il servizio e favorire l’accessibilità turistica ed economica della provincia.Controcorrente considera la carenza di collegamenti efficienti uno dei fattori che contribuiscono, a suo giudizio, all’isolamento infrastrutturale dell’Agrigentino. Il movimento annuncia che proseguirà le iniziative sui temi dei trasporti e della mobilità.

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