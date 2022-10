Caro bollette, imprese e sindacati in piazza il 7 novembre

In Sicilia sindacati, commercianti ed associazioni degli imprenditori hanno indetto per lunedì 7 novembre una grande manifestazione unitaria e di protesta contro il caro bollette di luce e gas. In quell’occasione saranno avanzate una serie di richieste al Governo nazionale e alla Giunta regionale.

La manifestazione sarà organizzata da Confcommercio Sicilia, Cna Sicilia, Confartigianato Sicilia, Confindustria Sicilia, Cidec, Confesercenti Sicilia, Claai Sicilia, Uil Sicilia, Cgil Sicilia, Casartigiani Sicilia e Confagricoltura Sicilia.