Febbre del Nilo: caso sospetto su una donna: si attende esito analisi

Una pensionata di 72 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Marco di Catania per un sospetto caso di Febbre del Nilo. Se fosse confermato, sarebbe il secondo in Sicilia. La donna, residente in una zona di campagna a Ramacca, vive insieme con il figlio nelle vicinanze di un allevamento di cavalli. Sul caso c’è il massimo riserbo. Si attende la campionatura delle analisi di laboratorio. A confermare se si tratti o no di Febbre del Nilo sarà nei prossimi giorni l’Istituto superiore di sanità.