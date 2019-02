Carnevale di Sciacca: a soli 20 giorni regna l’incertezza

CARNEVALE: A SOLI 20 GIORNI REGNA SOLO INCERTEZZA PER LA FESTA PIU’ “CARA” PER LA CITTA’ DI SCIACCA

Se non si riesce ad organizzare la festa che costa di più alla città, sulla quale viene investita gran parte dell’ imposta di soggiorno, come pensiamo che questa amministrazione possa risolvere i problemi più grandi della città?

Programmazione, dunque, questa sconosciuta. Se a ciò aggiungiamo incompetenza e superbia il mix è micidiale per noi saccensi e tutti gli operatori del Carnevale.

Bisognerebbe invece almeno mostrare rispetto per chi, dopo una giornata di lavoro, fa la notte per realizzare in tempo le maestose opere in cartapesta,

per le famiglie che con sacrificio portano tutti i giorni i loro bambini alle prove,

per chi ha già speso delle somme per far cucire il vestito dalle sarte,

per i B&B che hanno già le camere impegnate per i loro clienti,

per i carristi, a cui questa amministrazione non ha ancora fatto neppure una visita di cortesia, e ai quali non è stata ancora saldata la prima trance di acconto facendo soffrire tutto l’indotto (dal panificio al ferramenta).

Non si può pensare di pubblicare un avviso per la ricerca del partner privato solamente l’11 Gennaio ed espletare la gara solamente a fine Gennaio, salvo poi scoprire il 4 febbraio che nessuna delle ditte partecipanti è in grado di offrire i servizi richiesti da un bando “capestro”.

Un bando, pensato male e redatto senza alcun coinvolgimento degli operatori del carnevale e senza neppure interpellare il precedente assessore (poi “azzerato”) che comunque era riuscito suo malgrado a portare a compimento l’edizione precedente, contrapponendo invece un assessore completamente assente nei confronti di tutti gli operatori del CARNEVALE.

È superfluo dire che siamo a ridosso della manifestazione e che non riusciremo più nella promozione ottimale, a coinvolgere tour operator, a riempire a dovere le nostre strutture ricettive, ad essere credibili.

Oggi nessuno sa nulla, nessuna conferenza stampa e nessun programma da mostrare.