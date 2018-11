Più di 200 chilogrammi di merce in cattivo stato di consevazione tra pesce, carne ed altri alimenti. Ammonterebbe a tanto la merce sequestrata ad un esercizio commerciale in via Imera ad Agrigento, nell’ambito di un servizio congiunto tra Polizia Municipale e personale dell’Asp. Al gestore dell’esercizio pubblico è stata notificata un’informativa di reato oltre che contatestate altre violazioni amministrative.