Agrigento, incappucciato svuota appartamento: rubati preziosi

Furto in via Toninolo ad Agrigento. Il ladro si sarebbe arrampica sulla tubatura del gas per intrufolarsi in un appartamento di un pensionato di 65 anni. Il ladro, prima di dileguarsi, ha portato via preziosi. A denunciare l’accaduto ai carabinieri lo stesso proprietario dell’appartamento. I militari dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini. Sembra che un vicino di casa abbia visto qualcosa mentre era affacciato dal balcone, ma che non avrebbe riconosciuto il delinquente che avrebbe agito incappucciato. Gli investigatori stato vagliando alcune riprese delle telecamere della zona.