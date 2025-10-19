“Con profonda tristezza e dolore nel cuore apprendo della notizia del ritrovamento di Marianna Bello, la dolce e giovane mamma di Favara, che la furia dell’acqua ha trascinato via nel nubifragio dell’ 1 ottobre. Il mio pensiero va ai suoi tre bambini, che speravano di riabbracciare la loro mamma, al marito Renato, alla sorella Flavia, ai genitori e a tutta la famiglia, a cui esprimo la mia vicinanza più sincera”. Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.

“Il mio cordoglio va anche alla comunità di Favara e al suo Sindaco – continua la deputata -, che oggi si stringono uniti attorno a questo dolore immenso. Un ringraziamento sentito a quanti si sono spesi, con ardore e costante impegno nelle ricerche, dimostrando grande cuore, umanità e solidarietà. Questa tragedia ci richiama con forza a una consapevolezza che non possiamo più ignorare: i cambiamenti climatici sono realtà e generano eventi drammatici di gravità estrema”.

“Occorre dare priorità alla cura del nostro territorio per prevenire, per quanto possibile, il ripetersi di simili tragedie.

Marianna possa riposare in pace – conclude Carmina -. Che la sua memoria viva per sempre nell’amore dei suoi cari e di tutti coloro che la hanno amata e speravano nella sua salvezza”.

