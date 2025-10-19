Ignoti malviventi si sono intrufolati in una villetta in via Lido, di proprietà di una donna. L’abitazione è usata come residenza estiva. I ladri hanno rubato un televisore e un impianto audio con mixer. A fare la scoperta è stata la proprietaria al suo rientro nell’abitazione. La porta era chiusa ma con evidenti segni di scasso e gli infissi erano stati scardinati. Alla donna non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine e denunciare l’accaduto. Al via le indagini della polizia per risalire ai responsabili.

