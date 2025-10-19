Zicari: Agrigento ha bisogno di un sindaco che pensi ai cittadini, non ai tagli di nastri

AGRIGENTO – “La città ha urgente bisogno di un sindaco che si interessi più agli agrigentini che ai tagli di nastri”. A lanciare l’affondo è la consigliera comunale Roberta Zicari, che punta il dito contro il primo cittadino Francesco Miccichè accusandolo di “inerzia amministrativa e di mancanza di confronto” su questioni cruciali per il futuro della città.

Secondo Zicari, il Comune avrebbe perso 100 milioni di euro di finanziamenti legati alla strategia FUA (Filiera Urbana Agrigento), “per non aver presentato nei termini il progetto necessario”. Un’occasione mancata che, a suo dire, “pesa come un macigno sullo sviluppo del territorio”.

La consigliera aggiunge un secondo elemento di polemica: “Mentre il governo nazionale nega agli agrigentini 11 mila euro di bonus per l’acquisto di un’auto elettrica, il sindaco tace. Nessuna presa di posizione, nessun tentativo di interlocuzione con la deputazione regionale o nazionale per cercare una soluzione, che tra l’altro sarebbe possibile”.

Zicari denuncia quello che definisce “un atteggiamento distante dai reali bisogni della città”, sottolineando come Miccichè “trovi tempo solo per partecipare alle inaugurazioni e fare complimenti ai concittadini illustri, mentre Agrigento affonda tra problemi irrisolti, emergenze infrastrutturali e mancanza di programmazione”.

E incalza: “Giovedì, il sindaco verrà finalmente in Consiglio comunale a parlare di piano regolatore e bando rifiuti o preferirà, ancora una volta, sottrarsi al confronto per partecipare a qualche taglio di nastro?”.

La consigliera chiude con un appello al cambiamento: “La primavera è vicina: Agrigento ha bisogno di una guida salda, di una squadra nuova e competente. È tempo di offrire alla città un progetto inclusivo, concreto e centrato davvero sui bisogni dei cittadini”. Leggi anche Agrigento fuori dal bonus auto elettriche: la “Capitale della Cultura” esclusa dalle mappe dell’innovazione

