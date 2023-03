Giornata nazionale dei disturbi alimentari, il tempio di Ercole torna a illuminarsi di lilla.

Tornerà a tingersi di color lilla all’imbrunire di oggi, mercoledì 15 marzo, uno dei monumenti più rappresentativi della città di Agrigento in occasione della giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare. Si tratta del tempio di Ercole che questa sera si vestirà delle tinte del colore che, tradizionalmente, richiama le problematiche connesse all’alimentazione sensibilizzando l’opinione pubblica. La giornata del “Fiocchetto Lilla”, nasce alcuni anni addietro su iniziativa di un Stefano Tavilla, un padre che ha perso la sua amata Giulia, la figlia di soli diciassette anni, a causa della bulimia. Oggi l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, grazie alla collaborazione del Comune di Agrigento e del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, intende lanciare un messaggio inconfondibile e di ampia risonanza illuminando il cuore della via sacra. L’iniziativa del 15 marzo non è la sola ad esser stata organizzata per portare alla ribalta la problematica. Il Dipartimento di Salute Mentale ASP, per il tramite del “Metabolé”, il servizio aziendale per il trattamento dei disturbi alimentari diretto da Angela Bruno, ha infatti programmato per il prossimo 30 marzo un’azione dedicata al dialogo con il mondo della scuola attraverso la proiezione, nell’aula magna dell’Istituto professionale “Nicolò Gallo” di Agrigento, di un film a tema che darà voce alle storie dei giovani alle prese con la sofferenza generata dai disturbi alimentari. Al termine del film è previsto un confronto con i dirigenti scolastici e i docenti volto a sensibilizzare la scuola a non abbassare la guardia su una problematica socio-sanitaria sempre più diffusa.