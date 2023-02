Quanto si risparmia con una lavastoviglie Bosch?

Una lavastoviglie Bosch consente di risparmiare sulla bolletta e di ottenere grandi risultati. La lavastoviglie Bosch silence plus, ad esempio, è un elettrodomestico Classe A++. Si tratta di una lavastoviglie a libera installazione Bosch modello SMS46KI01E Serie 4 Silence Plus, con funzione AcquaSensor che consente un lavaggio accurato e senza un eccessivo consumo d’acqua. Inoltre protegge la lavastoviglie dai danni che provoca l’acqua, possiede ben 13 coperti, un cestello per le posate. I programmi sono ben 6 a cui si aggiungono 3 speciali.

Com’è la lavastoviglie Bosch

La lavastoviglie Bosch SMS25FI05E Serie 4 Silence Plus è a libera installazione ed è stata creata per ingombrare pochissimo, diventando una parte integrante della cucina. Parliamo di una lavastoviglie studiata nei minimi dettagli e in grado di rispondere a tutte le esigenze, con alte prestazioni sia per quanto riguarda la pulizia che i consumi (Classe efficienza energetica A++). Possiede infatti dei sistemi che consentono di ottenere degli ottimi risultati igienizzati e smaglianti per ogni lavaggio.

Fra le funzioni migliori c’è Purezza Attiva Plus. Quando viene attivata infatti igienizza al massimo, garantendo un’ampia pulizia antibatterica con una temperatura sino a 70°C nel corso del lavaggio, per 10 minuti. Il motore è un EcoSilence Drive: efficiente, durevole e potente, ma anche silenzioso. Non ha le spazzole, si regola in automatico, a seconda del programma crea la giusta pressione dell’acqua garantendo sempre un trattamento adeguato in base al carico. Il risultato? Si consumano meno acqua ed energia, con risultati impeccabili.

Maxi Space Pro invece è il sistema ideato per depositare piccoli utensili e posate per la cucina, in modo da regolare anche il cestello. Tutto ciò per un lavaggio uniforme e straordinario. Il programma bicchieri, invece, è sino a 40° e regala la massima pulizia dei bicchieri abbinata a un effetto brillantante, il tutto con una temperatura bassissima dell’acqua e un’asciugatura super prolungata.

Quanto si risparmia usando la lavastoviglie Bosch

La lavastoviglie, ormai lo sappiamo, permette di risparmiare moltissimo sulla bolletta. Quella Bosch ancora di più. I dati energetici d’altronde parlano chiaro. La classe di Efficienza Energetica è A++ con un consumo energetico nel programma Eco 50 pari a 0.92 kWh. Il consumo dell’acqua annuale nel programma Eco 50 è invece basato su 280 cicli di lavaggio ed è di 2660 Litri/Anno.

Classe di Efficacia di Asciugatura infine è A.

Il risparmio è dunque evidente. Una lavastoviglie con una buona classe energetica consente di risparmiare moltissima acqua, offrendo un modo veloce ed economico per poter lavare i piatti, con un basso impatto sull’ambiente e costi ridotti. Le buone prestazioni energetiche, in più, permettono di risparmiare al massimo sulle bollette dell’energia elettrica.

Anche grazie ad alcune funzioni. Come Facile Avvio che consente di programmare l’accensione e il lavaggio nell’orario che si preferisce, usando il display per valutare l’andamento e il tempo residuo. Per non parlare di Vario Speed Plus, ossia la funzione che riduce al minimo i tempi di lavaggio e quelli di asciugatura, mentre il sensore di carico aiuta a risparmiare energia lavando solamente pochissimi piatti. Stoviglie che vengono protette al meglio dagli scambi di temperatura grazie allo scambiatore di calore, che permette di preriscaldare l’acqua in funzione del lavaggio.

Infine ActiveWater garantisce un super lavaggio ecologico con risultati eccellenti di pulizia. si realizza un alto risparmio di energia e di acqua attraverso la distribuzione idrica mirata, una tecnologia innovativa del filtro ottimizzata, ma anche altre funzioni essenziali e che incidono sul consumo. Stiamo parlando del riscaldamento rapido (molto di più che in altri modelli) e delle prestazioni della pompa nettamente superiori per poter garantire una circolazione maggiore dell’acqua.