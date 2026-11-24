Sarà un fine settimana all’insegna del vino, delle tradizioni e delle eccellenze locali ad aprire Carini d’Inverno – A Season of Events, il programma di iniziative promosso dalla Pro Loco Carini, con il patrocinio del Comune di Carini e il cofinanziamento della Regione Siciliana. A partire dal 28 novembre e per tutto il periodo delle festività, la città si animerà con appuntamenti dedicati alla cultura, all’enogastronomia, alla musica e alle atmosfere del Natale, con l’obiettivo di favorire la partecipazione della comunità, sostenere le realtà produttive locali e rafforzare l’attrattività del territorio.

Ad aprire il calendario, sabato 28 e domenica 29 novembre, sarà la prima edizione del Carini Wine Fest – Borgo di Vino, ospitata nell’Ex Chiostro dei Carmelitani, complesso cinquecentesco nel cuore del centro storico, oggi sede della Biblioteca Comunale e del Museo Civico.

La manifestazione riunirà più di 40 cantine siciliane, con banchi d’assaggio, incontri con i produttori e un calendario di masterclass dedicate alle diverse espressioni dell’enologia siciliana: dai vini bianchi e rossi agli approfondimenti sulla DOC Monreale, sul Marsala, sull’Etna e un appuntamento dedicato all’Associazione Le Donne del Vino. Il programma sarà arricchito da cooking show con chef del territorio e studenti dell’Istituto Alberghiero Ugo Mursia, a cura dell’Associazione Cantieri Formativi Mursia. La mattina di sabato 28 novembre, a partire dalle 10.30, sarà riservata alla conferenza stampa e a una sessione di incontri professionali tra cantine e operatori del settore; dal pomeriggio il festival aprirà le porte al pubblico.

Il Carini Wine Fest sarà anche un’occasione per scoprire il patrimonio storico-artistico della città, grazie alle visite guidate agli oratori serpottiani, al Castello La Grua Talamanca e al Mosaico Galati de Spuches, accompagnato da una mostra pittorica. Sabato sera, al Teatro Totuccio Aiello, il Duo Cascino si esibirà in un concerto Candlelight.

Domenica 29 novembre, accanto al festival, spazio anche alla Vacca Cinisara, razza bovina autoctona profondamente legata alla storia rurale e produttiva del territorio. La giornata “Antiche vie pastorali: la Vacca Cinisara” si aprirà alle ore 10.30, al Castello La Grua Talamanca, con il convegno “La Vacca Cinisara tra biodiversità, transizione ecologica e mercati”. A seguire, in Piazza Duomo, dimostrazioni di filatura del Caciocavallo Palermitano, degustazioni di prodotti caseari e una mostra fotografica racconteranno il valore della biodiversità e della tradizione pastorale.

“Abbiamo scelto di tornare alle tradizioni più autentiche, quelle che abbiamo conosciuto da bambini e che sanno ancora regalare la magia del Natale” – dichiara Paolo Virzì, presidente della Pro Loco Carini. “Un percorso costruito grazie alla sinergia con l’Amministrazione comunale, le Congregazioni e le associazioni del territorio. Carini possiede un patrimonio straordinario e una posizione strategica: valorizzarne l’identità culturale ed enogastronomica, facendo rete, significa creare nuove opportunità di sviluppo e accoglienza per tutta la comunità”.

Il programma continua con:

• Lux Crucis, dal 5 all’8 dicembre in Piazza Duomo: video mapping, mercatini natalizi e concerti Candlelight segneranno l’avvio delle celebrazioni natalizie, fino all’accensione dell’albero di Natale prevista per l’8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata. • Sagra del Buccellato, il 26 e 27 dicembre, in Piazza Duomo, dedicata a uno dei dolci simbolo del Natale siciliano. Degustazioni e lavorazioni artigianali celebreranno una specialità della tradizione preparata con fichi, mandorle, frutta secca e spezie. • 26 e 27 dicembre, 1 e 6 gennaio, il Presepe Vivente nel Borgo Medievale animerà gli spazi del Castello La Grua-Talamanca e del borgo storico. Tra vicoli, scene della Natività e antichi mestieri, il percorso accompagnerà i visitatori in un viaggio nella tradizione natalizia.

Con Carini d’Inverno – A Season of Events, la Pro Loco e l’Amministrazione comunale puntano a costruire occasioni di incontro e partecipazione, mettendo in rete patrimonio culturale, associazioni e attività produttive. Un programma che invita cittadini e visitatori a vivere Carini durante le festività e a scoprirne le diverse espressioni culturali, storiche ed enogastronomiche.



Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito web di Carini Wine Fest e sui canali ufficiali della Pro Loco Carini e del Comune di Carini.

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