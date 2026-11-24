Bonfissuto, il Natale racconta la Sicilia: da Palermo a Modica, tra pandoro e panettoni d’autore

Dal Pandoro Made in Sicily all’Ino Nocciolato dedicato a Palermo, passando per il cioccolato di Modica e la creatività di Iconic Art. Le proposte natalizie di Giulio Bonfissuto celebrano l’identità siciliana attraverso l’arte dei grandi lievitati.

La tecnica dei grandi lievitati incontra l’identità siciliana. È da questa filosofia che prende forma la proposta natalizia di Giulio Bonfissuto, maestro pasticcere e imprenditore di Canicattì, che continua a sperimentare nuovi linguaggi del gusto senza perdere il legame con il territorio. Per il Natale 2026, Bonfissuto punta sulla reinterpretazione dei grandi classici delle feste, attraverso un percorso che mette insieme ricerca, creatività e valorizzazione delle eccellenze dell’Isola.

Il pandoro Made in Sicily

Non soltanto panettone. Tra le proposte per le festività spicca il Pandoro Made in Sicily, una rilettura del tradizionale dolce di origine veronese attraverso la sensibilità e la cultura dolciaria siciliana. Una creazione che punta sulla morbidezza dell’impasto e sulla cura della lavorazione, raccontando come anche un simbolo della tradizione natalizia italiana possa assumere una nuova identità.

Il panettone al cioccolato di Modica

Un omaggio a una delle eccellenze gastronomiche più rappresentative della Sicilia è invece il panettone al cioccolato di Modica. La lenta lievitazione dell’impasto incontra il carattere inconfondibile del cioccolato modicano, espressione di una storia e di una cultura produttiva profondamente radicate nel territorio.

Un abbinamento che sintetizza la filosofia di Giulio Bonfissuto, raccontata nei mesi scorsi ai microfoni di AgrigentoOggi: «Uniamo la tecnica milanese alla tradizione siciliana, nasce un’esplosione di gusto».

Ino Nocciolato, un omaggio a Palermo

Tra le proposte natalizie firmate Bonfissuto c’è anche il Panettone Ino Nocciolato, dedicato a Palermo, alla sua bellezza, alla sua storia e alla sua inconfondibile identità. Una creazione che nasce dal desiderio di trasformare i sapori in racconti, facendo dei grandi lievitati uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale e gastronomico siciliano.

Da Modica a Palermo, Bonfissuto costruisce così un itinerario del gusto attraverso le città dell’Isola, interpretandone l’anima e il carattere attraverso l’arte della pasticceria.

Iconic Art, quando il panettone diventa arte

La proposta più creativa è Iconic Art, un panettone che nasce dalla volontà di interpretare la pasticceria come forma di espressione artistica. Una creazione attraverso la quale Bonfissuto vuole sorprendere, superando i confini della tradizione senza rinunciare alla propria identità.

L’idea è quella di considerare ogni creazione come una tela, sulla quale ingredienti, sapori e creatività contribuiscono a comporre un’opera da assaporare. Non semplicemente seguire la tradizione, ma reinterpretarla, darle una nuova forma e trasformarla in un’esperienza.

La nuova pasticceria nel cuore di Canicattì

Le proposte natalizie si inseriscono nel percorso di crescita dell’azienda, che nei mesi scorsi ha inaugurato i nuovi locali in viale della Vittoria, proprio di fronte alla Villa Comunale di Canicattì. Uno spazio più ampio e accogliente, pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta delle creazioni firmate Bonfissuto, dalla pasticceria contemporanea ai grandi lievitati.

Un Natale che guarda oltre i confini dell’Isola, ma che continua ad avere nella Sicilia la sua principale fonte d’ispirazione. Un viaggio tra sapori, storia e creatività, attraverso il quale Giulio Bonfissuto conferma la volontà di raccontare la propria terra con il linguaggio universale della pasticceria.

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