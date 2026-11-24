Nonostante le assenze di Mantisi e Giangreco, gli agrigentini si impongono per 4-3 e conquistano due punti in classifica. Decisive le due vittorie di Filippo Gallea, preziosi i contributi di Piazza e del giovane Bellavia.

Secondo successo consecutivo per la formazione allenata da Salvatore Restivo, che si impone per 4-3 in trasferta nonostante le assenze di Marco Mantisi e Michele Giangreco.

La Kerkent Agrigento dà continuità ai propri risultati nel campionato regionale di Serie D1 di tennis tavolo, girone E. Dopo il netto 7-0 rifilato al Calascibetta, la formazione agrigentina conquista un’altra importante vittoria in trasferta, superando per 4-3 il Caltanissetta Azzurra nella quinta giornata di campionato, disputata sabato 21 novembre alla palestra Santo Spirito. Un successo tutt’altro che scontato, maturato nonostante le pesanti assenze di Marco Mantisi, indisponibile per motivi di salute, e del capitano Michele Giangreco, assente per impegni lavorativi.

A trascinare la Kerkent è stato Filippo Gallea, autore di due vittorie nei singolari. Il pongista agrigentino ha superato Roberto Vito Ferrara per 3-2, al termine di un confronto particolarmente combattuto, per poi imporsi su Bruno Tricoli per 3-1. Importante anche il contributo di Emanuele Piazza, vittorioso per 3-0 contro Maria Sofia Carollo, e del giovane Giovanni Bellavia, che ha conquistato un prezioso punto battendo la stessa avversaria con un netto 3-0.

Proprio l’affermazione di Bellavia rappresenta un’ulteriore nota positiva per la società agrigentina, impegnata nella valorizzazione dei giovani accanto ai giocatori più esperti. Il bilancio complessivo dell’incontro registra 14 set conquistati contro 12 e 247 punti realizzati contro i 209 degli avversari. In virtù del regolamento del campionato, il successo per 4-3 consente alla Kerkent di conquistare due punti in classifica, mentre uno viene assegnato alla formazione nissena. Una vittoria che premia la compattezza del gruppo a disposizione di Salvatore Restivo, capace di sopperire alle assenze di due elementi importanti e di trovare risposte positive anche dai più giovani.

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