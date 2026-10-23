Gli agenti della sezione Polizia Stradale di Caltanissetta hanno intercettato e bloccato, lungo la strada Statale 626, un automobilista che viaggiava in condizioni di palese precarietà, sfidando ogni minima regola della sicurezza stradale e l’incolumità altrui. Il mezzo era stato trasformato in un camion da trasloco abusivo, con una montagna di masserizie, giocattoli e oggetti vari accatastati alla rinfusa sul tetto.

Il tutto senza alcun tipo di ancoraggio o legatura di sicurezza, lasciando che il carico oscillasse paurosamente a ogni curva e rischiando di volare sui veicoli in transito. Come se non bastasse, l’auto viaggiava con il parabrezza devastato da vistose incrinature, un difetto strutturale gravissimo che ne comprometteva totalmente la visibilità e l’idoneità a circolare.

La folle corsa è stata interrotta dal blitz dei poliziotti, che hanno imposto l’alt immediato al conducente irresponsabile. Per liberare la carreggiata e scaricare la montagna di merci dal tetto è stato necessario far intervenire d’urgenza il personale del Soccorso Stradale. Al trasgressore sono state inflitte pesanti sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, con l’obbligo tassativo di ripristinare le condizioni di sicurezza del mezzo prima di poter rimettersi in marcia.

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