Un incidente stradale si è verificato oggi, poco prima delle ore 13, sul viadotto Morandi, all’altezza del bivio per via Dante, ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’autovettura avrebbe effettuato una manovra azzardata, forse un’inversione di marcia, proprio mentre sopraggiungeva uno scooter.

L’impatto tra i due mezzi è stato inevitabile e violento e il giovane alla guida del veicolo a due ruote è stato sbalzato dalla sella, rovinando pesantemente sull’asfalto. I soccorsi sono scattati immediatamente.

Il centauro ferito è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile, incaricati di effettuare i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.

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