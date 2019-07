Cardinale: “Chi non accoglie non è cristiano”

“Chi non accoglie non è cristiano”. Cardinal Montenegro, nella sua celebrazione nel Santuario di San Calogero, è tornato sul tema dell’accoglienza. Il cardinale nel corso dell’omelia ha fatto eco alle parole del Santo Padre: “Stiamo vivendo in una civiltà di porte chiuse e di cuori chiusi. Ci difendiamo l’uno dall’altro. C’è una paura ad accogliere e non parlo solo di migranti – che è un problema politico mondiale – ma anche di accoglienza quotidiana. Mi fa male – dice Francesco – quando vedo le chiese a porte chiuse. Ci saranno alcuni motivi giustificabili, ma una chiesa a porte chiuse significa che quella comunità cristiana ha il cuore chiuso”.

FOTO ARCHIVIO