Dolce e Gabbana, il giorno dopo

Cosa bisogna fare perché tutto questo si avveri?

Operare nell’impegno quotidiano per una strategia di sviluppo nella legalità, sapere stare al passo con i tempi ed approfittare dei nuovi strumenti che offrono le tecnologie per recuperare il tempo perduto, condividere la svolta culturale non più procrastinabile, sollecitare la politica ad organizzare la speranza del territorio, utilizzare al meglio eventi eccezionali come quello appena vissuto dal quale raccogliere preziose opportunità per la crescita sociale ed economica.