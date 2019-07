Tra devozione e tradizione San Calogero si veste a festa Come da centenaria tradizione, sono iniziate alle prime ore del mattino i riti religiosi di San Calogero: tra devozione e commozione, iniziano ufficialmente i festeggiamenti per il santo più venerato dagli agrigentini. A mezzogiorno come da programma l’uscita del simulacro portato in spalla dai portatori per le vie del centro storico della città dei templi.