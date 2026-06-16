I carabinieri hanno sventato un furto di cavi in rame dall’impianto fotovoltaico di contrada “San Benedetto” in territorio di Favara. Un altro analogo episodio si era verificato un mese fa in contrada “Pirciata” e anche in quell’occasione il colpo era fallito per l’arrivo fulmineo dei militari.

Secondo la ricostruzione dell’ultima incursione in ordine di tempo i malviventi, dopo aver tranciato i cavi, hanno ammassato il prezioso metallo con l’intenzione di portarlo via. Ad accorgersi della presenza dei malviventi intrufolatisi nella struttura sono stati i vigilantes.

Sul posto i carabinieri della Tenenza di Favara e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Ma i ladri alla vista in lontananza delle pattuglie se la sono data a gambe levate, e a mani vuote, per evitare l’arresto.

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