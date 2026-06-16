Professionisti partecipano a un meeting e in quei momenti i ladri svaligiano le loro auto. Le vittime sono ingegneri e architetti. È accaduto negli scorsi giorni a Canicattì nei pressi della ex sede centrale dell’Enel.

I professionisti stavano partecipando ad un incontro quando i malviventi sono riusciti a forzare le vetture in sosta. Alcuni veicoli sono stati aperti mentre altri danneggiati.

I ladri hanno portato via quanto trovato: occhiali, valigie, sigarette. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

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