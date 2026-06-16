Sono ancora in corso di accertamento le cause del maxi rogo che nella notte ha devastato numerose auto e un fabbricato adibito ad ufficio di un autosalone lungo la strada statale 122, nei pressi di contrada “Petrusa” in territorio di Favara.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della Tenenza di Favara. I pompieri hanno dovuto lavorare oltre due ore prima di concludere l’opera di spegnimento.

Nel corso del successivo sopralluogo i vigili del fuoco e i militari non hanno rinvenuto tracce di liquidi infiammabili, né bottigliette o contenitori. Tutte le ipotesi investigative restano valide.

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