È stato presentato questa mattina, venerdì 6 novembre, presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il nuovo Calendario Storico e l’Agenda Storica 2027 dell’Arma. A illustrare l’attesa opera editoriale, giunta alla sua 94ª edizione, è stato il comandante provinciale, il colonnello Federico Palmieri, e il tenente colonnello Vincenzo Bulla.

L’edizione di quest’anno è dedicata al tema “Gli sguardi che proteggono”. Un racconto per immagini pensato per mettere al centro il volto umano dei Carabinieri, la vicinanza alle comunità e la presenza rassicurante garantita quotidianamente sul territorio. Attraverso le tavole del calendario, viene valorizzato lo scambio visivo e il legame di fiducia tra i militari dell’Arma e i cittadini.

Durante l’incontro con i giornalisti, il colonnello Palmieri ha sottolineato non solo il valore culturale e identitario del progetto, stampato in oltre un milione di copie e tradotto in otto lingue straniere (oltre che in sardo e friulano), ma anche il suo profondo risvolto sociale. Come da tradizione, infatti, i prodotti editoriali sosterranno importanti cause benefiche: parte del ricavato della vendita dell’Agenda 2027 sarà devoluto all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, mentre i proventi del calendario da tavolo e del planner andranno a supportare rispettivamente l’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma (Onaomac) e l’ospedale pediatrico “Santobono Pausilipon” di Napoli.

La conferenza di Agrigento si inserisce nell’ambito della presentazione simultanea dell’opera in tutti i Comandi Provinciali d’Italia, in concomitanza con la cerimonia ufficiale svoltasi a Roma.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp