I consiglieri comunali chiedono di sfruttare la nuova misura regionale per riqualificare l’area. In alternativa propongono il Boschetto di Maddalusa: «Non sprechiamo questa occasione».
AGRIGENTO – «Noi vogliamo restituire alla città il Parco Icori». È l’appello del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che invita l’amministrazione comunale a cogliere la nuova opportunità di finanziamento messa a disposizione dalla Regione Siciliana per il recupero delle aree verdi.
La misura, riproposta e potenziata grazie al lavoro dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, prevede contributi fino a 200 mila euro per Comune, nell’ambito di uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro.
Secondo i consiglieri, Agrigento potrebbe utilizzare le risorse per un progetto di riqualificazione del Parco Icori, con la piantumazione di alberi, la bonifica dell’area e la realizzazione di uno spazio parcheggio.
Per accedere al finanziamento sarà necessario predisporre un progetto da presentare entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Tra le spese ammissibili figurano la piantumazione, l’acquisto di materiali ecosostenibili, la pulizia, le demolizioni e la messa in sicurezza.
«Bisogna dare le gambe burocratiche al sogno del parco», sottolinea il gruppo consiliare, che invita il Comune ad attivarsi tempestivamente.
Fratelli d’Italia indica anche una possibile alternativa. Se il sindaco ritenesse troppo ambizioso realizzare il progetto per Parco Icori nei tempi previsti, i consiglieri propongono di puntare sul Boschetto di Maddalusa, in accordo con il Corpo Forestale, oppure su un altro intervento utile alla città.
«Che non si sprechi questa importante occasione!», è l’appello conclusivo del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Agrigento.
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