Akragas da batticuore: batte la Jonica 4-3 ai rigori ed è finale regionale playoff

L’Akragas SLP conquista la finale regionale playoff al termine di una sfida interminabile e piena di tensione. Contro la Jonica finisce 0-0 dopo i tempi regolamentari e supplementari, poi i biancazzurri si impongono 4-3 ai calci di rigore.

Eroe della serata il portiere Flavio Manna, protagonista assoluto con due rigori parati nella lotteria finale dal dischetto. Per l’Akragas l’unico errore è stato quello di capitan Alfonso Cipolla, che si è visto neutralizzare il proprio penalty, ma i biancazzurri hanno avuto la forza di restare lucidi fino all’ultimo tiro.

Una gara durissima, intensa e ricca di insidie, giocata su ritmi elevati e con tantissima pressione. In una trasferta complicata, l’Akragas ha saputo soffrire, resistere e stringere i denti fino alla fine, conquistando con cuore e carattere il pass per la finale regionale playoff e continuando a inseguire il sogno Eccellenza.

Semifinale Regionale Play-Off Promozione

Akragas Slp 4-3 Jonica F.C

Arbitro: Marco La Paglia di Enna

Assistenti:Sergio Privitera di Catania e Giovanni D’Agostino di Acireale

Formazione Akragas Slp: Manna, Cammilleri, Fragapane, King, Cipolla, Vizzini, Casucci, Gatto, Marrone, Llama, Ten Lopez

A disposizione: Cagnina, Messina, Tavella, Ferotti, Tripoli, Di Mora, Rizzo, Unniemi, Scribani

Allenatore: Sebastiano Catania

Formazione Jonica F.C. : Pontet, Sturiale, Staris, Perira, Savoca, Giuffrida, Corda, Bozzanga, Do Nascimento, Franzino, Montanaro

A disposizione: Nikoloski, Candilio, Matta, Pisapia, Aspegren, D’Agostino, Lanza, De Oliveira, Neri

Allenatore: Vincenzo Famulari

Sostituzioni Akragas Slp: Marrone (Tripoli 64′), Vizzini (Rizzo 90′), Casucci ( Scribani 93′), Cammilleri (Tavella 108′)

Reti Calci di Rigore Akragas: Ten Lopez, King, Llama

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