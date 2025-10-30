La Procura della Repubblica di Agrigento, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio, a carico di 4 uomini di Palma di Montechiaro, di età compresa tra i 26 e i 47 anni. Agli indagati è contestato d’avere in concorso fra di loro, in plurime occasioni, detenuto e ceduto quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Le indagini sono state condotte dai poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro e dai militari della Guardia di finanza della Tenenza di Licata. Identificati, nel corso dell’attività investigativa, anche molti consumatori di polvere bianca. Determinanti per le indagini, ancora una volta, le intercettazioni. I legali degli indagati avranno adesso 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive.

