Bambino trafitto da un palo in un incidente stradale, assolto automobilista

Il giudice del Tribunale di Sciacca Antonino Cucinella ha assolto perché il fatto non sussiste Pierluigi Badano, di 40 anni, di Palermo, accusato di omicidio stradale, al processo scaturito dall’inchiesta sull’incidente stradale, in cui ha perso la vita il piccolo Marco Castelli, di 7 anni. Badano era alla guida dell’auto che si è scontrata, il 16 agosto del 2018, con quella della famiglia Castelli.

I tubi di un parapetto entrarono nell’auto colpendo il piccolo. Per le posizioni che verranno discusse in udienza preliminare, riguardanti personale della ex Provincia e del Comune di Menfi, secondo la Procura emergerebbero omissioni in merito a segnaletica e barriere inadeguate.