Il colonnello Federico Palmieri è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento. L’ufficiale prenderà il posto del colonnello Nicola De Tullio che, dopo 3 anni di servizio nella città dei Templi, è stato trasferito a Roma per assumere un altro prestigioso incarico.
Il col. Palmieri, nativo di Pordenone, ha guidato la sezione Antiterrorismo del Ros, sgominando, fra le tante altre operazioni, un’associazione terroristica d’ispirazione jihadista.
Arresti di notevole importanza anche nel 2020 e direttamente in Siria quando Palmieri riuscì a bloccare una donna di Lecco che si era unita allo Stato islamico.
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