Si susseguono al Teatro dell’Efebo di Agrigento gli appuntamenti previsti dal cartellone 2026. Ieri sera grande successo per la finale regionale Sicilia del concorso Miss Italia, con l’elezione della ventenne palermitana Vittoria Ciulla, che così accede alle finali nazionali di Miss Italia. Vittoria Ciulla è stata premiata dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino e dal Presidente di Egogreen Marcello Giavarini. La serata, organizzata da Klizia Spettacoli con Glamour Production, è stata presentata da Antonello Consiglio e da Elena Di Battista (già Miss Sicilia 2024), ed ha premiato anche Sofia Pecorino, diciottenne di Gravina di Catania (Miss Social Sicilia) e Lucilla Ruffo Matricardi, ventiseienne di Gioisa Marea (Miss Italia Chef Sicilia), premiate dall’assessore provinciale al Turismo Vito Terrana e dalla presidente Aica Danila Nobile.

Riflettori puntati invece questa sera, alle ore 21, sempre al Teatro dell’Efebo, sull’attesa esibizione del chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro, con la sua “Orchestra a sei corde” per il ciclo Efebo in Musica. Considerato uno dei più talentuosi a livello internazionale, eletto “miglior chitarrista jazz” in un sondaggio dei lettori della rivista Guitar Player Magazine e “miglior chitarrista europeo” dalla Borsa Internazionale della Cultura di Friburgo, Buzzurro è stato a suo tempo definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”.

Un vero virtuoso della chitarra, apprezzato in tutto il mondo per il suo approccio “orchestrale” allo strumento e per lo stile trasversale che fonde musica classica, jazz e musica popolare in un dialogo continuo tra tradizione e improvvisazione. Il concerto proporrà l’arrangiamento originale di grandi successi di artisti come George Gershwin, Chick Corea, Django Reinhardt, Astor Piazzolla e Antonio Carlos Jobim, insieme a composizioni originali che raccontano il suo percorso artistico e la sua ricerca musicale. Biglietti in vendita su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.

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