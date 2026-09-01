“Ho avuto l’onore di servire i cittadini agrigentini e di questo non posso che ringraziare l’Arma dei Carabinieri per l’opportunità che mi è stata data”. Il colonnello Nicola De Tullio lascia la guida del Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento per assumere un nuovo prestigioso incarico a Roma al Comando Generale – Ufficio Personale. Era il settembre del 2023 quando l’ufficiale si presentava alla città dei Templi, arrivando dalla complessa realtà campana di Castello di Cisterna (Napoli).

Prima di raggiungere la Capitale, De Tullio ha incontrato la stampa per salutare la città e l’intera provincia. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Caserma Biagio Pistone. Emozionato va via da Agrigento con la consapevolezza di avere dato tutto l’apporto necessario alle richieste dei cittadini. “C’è stato sempre un dialogo con il territorio anche e soprattutto attraverso i sindaci – ha ricordato il comandante provinciale -. Per questo motivo devo evidenziare l’operato di tutte le amministrazioni che sono i rappresentanti del territorio che hanno fornito sempre una sincera, leale, costruttiva e vicinanza all’Arma anche nella soluzione e risoluzione delle tematiche più delicate”.

Negli anni vissuti nella città dei Templi ha ottenuto straordinari successi investigativi, soprattutto nella lotta alla criminalità organizzata, sgominando vertiti e sodali alle famiglie mafiosa di Cosa nostra.

Sotto la sua direzione, l’Arma ha disarticolato le consorterie criminali dell’Agrigentino attraverso la complessa inchiesta sulle famiglie mafiose di Agrigento/Villaseta e Porto Empedocle, sviluppatasi in tre blitz operativi sul campo che tra il dicembre del 2024 e il luglio del 2025 che, hanno portato alla cattura di oltre cinquanta persone, tra boss di primo piano come Fabrizio Messina e Pietro Capraro, e appartenenti ai due clan, sventando una sanguinosa guerra di mafia sul territorio, rivelando che i due gruppi rivali avevano stretto un patto di spartizione per il narcotraffico e il racket. Fatta luce anche su numerosi atti intimidatori.

E nel corso della conferenza stampa il colonnello De Tullio ha ringraziato, in particolare, un sindaco e un imprenditore, che a loro volta hanno ringraziato l’ufficiale dell’Arma per il contrasto alla lotta alla mafia. “La presenza della criminalità organizzata è ancora presente nel territorio agrigentino – continua il col. De Tullio – ed è stata dimostrata nelle attività d’indagine coordinate dalla Dda, una presenza costante, anche laddove in episodi che non sono plateali o non siano eclatante”.

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