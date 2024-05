I carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, ieri mattina, hanno fatto un accesso ispettivo al cantiere della villa del Sole allestito per la costruzione dell’asilo nido e dove sono stati abbattuti decine di alberi. Sono stati acquisiti documenti e autorizzazioni. I militari dell’Arma guidati dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo hanno, durante il sopralluogo, scattato numerose fotografie e si sono soffermati ad ascoltare i responsabili del cantiere e alcuni lavoratori.

In particolare, gli specialisti dell’Arma avrebbero puntato l’attenzione sugli aspetti ambientali, sull’abbattimento dell’enorme numero di piante e sull’utilizzo dei materiali utilizzati per la costruzione della scuola. La villa del Sole era chiusa da tanti anni a causa dei rischi provocati dalle radici dei grandi alberi che erano stati lasciati per decenni senza una vera manutenzione. Il 29 novembre scorso è stata posata la prima pietra per l’avvio delle opere di riqualificazione. Un evento avvenuto alla presenza del sindaco Franco Miccichè. Il completamento delle opere è previsto per il 21 febbraio del 2025.