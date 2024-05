Un incendio ha danneggiato un casolare di campagna di proprietà di un pensionato narese di 65 anni. E’ accaduto in contrada “Mazurco” a Naro. Le fiamme si sono spente da sole. Lo stesso proprietario, dopo la scoperta, ha presentata la denuncia, contro ignoti, alla Stazione dei carabinieri. E i militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini. I danni non sono stati ancora quantificati, ma comunque non sono coperti da nessuna polizza assicurativa.